Муниципальное предприятие, которое занимается обслуживанием транспортных карт, поменяло свой статус.

Муниципальное предприятие, которое занимается обслуживанием транспортных карт, поменяло свой статус.

С сегодняшнего дня МП «Пассажирсервис» стало акционерным обществом. Об этом в своем телеграм-канале напомнил мэр Омска Сергей Шелест. Градоначальник отметил, что процесс реформирования муниципальных предприятий происходит в рамках федерального законодательства.

Говоря о «Пассажирсервисе», Шелест подчеркнул, что весь пакет акций принадлежит администрации города.

– Никаких изменений в сторону пересмотра функционала не предполагается. Сотрудники предприятия будут и дальше выполнять работу по цифровизации транспортной системы, заниматься диспетчеризацией маршрутов, реализовывать проект «Омка» – делать все, что они делали раньше, – заявил омский мэр.

Все муниципальные предприятия станут акционерными обществами до конца этого года.