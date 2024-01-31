Мужчина устроил ДТП, в котором его пассажир получил тяжелые травмы. Теперь водителю грозит срок.

Мужчина устроил ДТП, в котором его пассажир получил тяжелые травмы. Теперь водителю грозит срок.

В Омске будут судить 52-летнего местного жителя. Он нарушил правила дорожного движения.

Инцидент произошел в конце июня прошлого года. Мужчина был за рулем грузового фургона и следовал по Иртышской Набережной в направлении улицы Труда. В салоне грузовика с ним находились еще двое пассажиров, которые не были пристегнуты ремнями безопасности.

– Во время перестроения в левый ряд он не заметил двигавшегося позади в попутном направлении автомобиля, которого должен был пропустить, в связи с чем был вынужден вернуться на свою полосу, где допустил наезд на находящийся на стоянке грузовой самосвал ЗИЛ- ЦСМ-4503, – рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

В результате аварии пассажир фургона получил тяжелые травмы. Свою вину мужчина признал.

Уголовное дело рассмотрит Ленинский районный суд. Омичу грозит наказание до двух лет лишения свободы.