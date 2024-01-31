Мужчина поставил машину на домкрат, но он начал смещаться, и на ремонтника свалился кузов грузовика.

Мужчина поставил машину на домкрат, но он начал смещаться, и на ремонтника свалился кузов грузовика.

На трассе Омск – Черлак к сотрудникам ГИБДД обратился водитель проезжающей «тойоты». Он рассказал, что везет в больницу друга, у которого серьезная травма руки.

Выяснилось, что пострадавший 42-летний мужчина занимался ремонтом КамАЗа. Он установил домкрат, чтобы демонтировать рессору, однако домкрат начал смещаться, и кузов грузовика упал на руку ремонтника. Кисть мужчины оказалась раздроблена.

– Сотрудники Госавтоинспекции приняли решение не пересаживать пострадавшего в патрульный автомобиль, чтобы не причинить ему большего вреда, и предложили следовать обратившемуся водителю за ними, – рассказали в ГИБДД.

Стражи порядка помогли оперативно доставить мужчину в больницу. Он получил всю необходимую помощь.