Глава региона побывал на двух долгостроях города. По его словам, проблемы обманутых дольщиков решаются.
Сегодня, 31 января, губернатор Виталий Хоценко посетил объекты незавершенного строительства в Омске. Одним из них стал 10-этажный дом на улице 11-я Ремесленная в Амурском поселке.
Многоэтажку начали строить еще в 2007 году. Тогда был смонтирован каркас на 12 этажей. Хотя изначально проект был рассчитан на 10 этажей. Из-за этого стройку пришлось остановить.
Работы на долгострое возобновились около 1,5 года назад. Как рассказали в пресс-службе областного правительства, новому застройщику пришлось демонтировать лишние конструкции. В итоге в многоэтажке сейчас 59 квартир. Договоры долевого строительства с омичами оформлены на 52 квартиры. Подрядчик уже завершил кладку стен, готовы внутренние перегородки, установлены стеклопакеты в оконные блоки, однако еще на объекте предстоит провести фасадные работы. Сдать дом обещают в этом году.
– Проблемный многоквартирный дом на улице Луговой в Ленинском округе тоже предполагается ввести в строй в этом году. На сегодняшний день коробка пятиэтажного дома практически готова, тепловой контур будет закрыт в феврале. Осталось решить вопросы с техническим присоединением к тепловым сетям. Президент поставил перед регионами задачу решения проблем обманутых дольщиков. К этим вопросам стремимся подходить комплексно, – отметил Хоценко.
По словам главы региона, власти применяют все доступные инструменты реализации жилищной политики в сфере долевого строительства и работают в интересах пострадавших от действий недобросовестных застройщиков омичей.