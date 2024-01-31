Глава региона побывал на двух долгостроях города. По его словам, проблемы обманутых дольщиков решаются.

Глава региона побывал на двух долгостроях города. По его словам, проблемы обманутых дольщиков решаются.

Сегодня, 31 января, губернатор Виталий Хоценко посетил объекты незавершенного строительства в Омске. Одним из них стал 10-этажный дом на улице 11-я Ремесленная в Амурском поселке.

Многоэтажку начали строить еще в 2007 году. Тогда был смонтирован каркас на 12 этажей. Хотя изначально проект был рассчитан на 10 этажей. Из-за этого стройку пришлось остановить.

Работы на долгострое возобновились около 1,5 года назад. Как рассказали в пресс-службе областного правительства, новому застройщику пришлось демонтировать лишние конструкции. В итоге в многоэтажке сейчас 59 квартир. Договоры долевого строительства с омичами оформлены на 52 квартиры. Подрядчик уже завершил кладку стен, готовы внутренние перегородки, установлены стеклопакеты в оконные блоки, однако еще на объекте предстоит провести фасадные работы. Сдать дом обещают в этом году.

– Проблемный многоквартирный дом на улице Луговой в Ленинском округе тоже предполагается ввести в строй в этом году. На сегодняшний день коробка пятиэтажного дома практически готова, тепловой контур будет закрыт в феврале. Осталось решить вопросы с техническим присоединением к тепловым сетям. Президент поставил перед регионами задачу решения проблем обманутых дольщиков. К этим вопросам стремимся подходить комплексно, – отметил Хоценко.

По словам главы региона, власти применяют все доступные инструменты реализации жилищной политики в сфере долевого строительства и работают в интересах пострадавших от действий недобросовестных застройщиков омичей.