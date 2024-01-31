Такое решение сегодня приняли депутаты Омского горсовета. Деньги пойдут и на преображение тротуаров в частном секторе.

Такое решение сегодня приняли депутаты Омского горсовета. Деньги пойдут и на преображение тротуаров в частном секторе.

Депутаты Омского горсовета одобрили изменения в бюджет прошлого года и увеличение расходов в 2024 году на 400 млн рублей. Вопросы были рассмотрены сегодня на пленарном заседании.

– В девятый раз приняли изменения в бюджет на 2023-й и плановый бюджет 2024 и 2025 годов, закрыли 2023 год с показателем +11,3 млрд рублей. Это беспрецедентная сумма, благодаря взаимодействию власти всех уровней. Что касается бюджета на этот год, более 400 миллионов перераспределяем на ремонт дорог и тротуаров, – отметил председатель горсовета Владимир Корбут.

Так, более 140 млн рублей планируют направить на ремонт дорог, почти 18 миллионов – на преображение тротуаров в частном секторе. Еще 90 млн рублей распределят между окружными администрациями на реализацию инициативных проектов.

В результате принятых решений доходы бюджета на 2024 год составят более 35 млрд рублей, а расходы – около 37 млрд рублей. На сегодняшний день дефицит городской казны составляет около 1,7 млрд рублей.