Процедура акционирования предприятия должна завершиться к концу текущего года.

Процедура акционирования предприятия должна завершиться к концу текущего года.

Сегодня на пленарном заседании горсовета депутаты одобрили приватизацию МУП г. Омска «Муниципальные рынки». Теперь процедура акционирования предприятия должна завершиться к концу текущего года.

– Мы вступили в новый этап выполнения федерального законодательства по преобразованию муниципальных предприятий в акционерные общества. Сегодня было принято решение о приватизации предприятия «Муниципальные рынки» и перехода его в акционерное общество. Отмечу, что 100 % акций будут находиться в муниципальной стоимости. У депутатов очень много мнений и беспокойств о том, как пройдет этот процесс, чтобы ничего не потерять и чтобы в дальнейшем организация приносила в казну только денежные средства со знаком плюс, – прокомментировал решение председатель горсовета Владимир Корбут.

Вопрос о приватизации «Муниципальных рынков» обсуждался депутатами городского Совета с прошлого года. После рассмотрения нескольких вариантов парламентарии пришли к выводу, что приватизация предприятия станет самым оптимальным решением.