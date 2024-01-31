Этим будут заниматься почти 6 тыс. обходчиков из территориальных избирательных комиссий. Масштабное информирование пройдет по всей стране.

Этим будут заниматься почти 6 тыс. обходчиков из территориальных избирательных комиссий. Масштабное информирование пройдет по всей стране.

Перед президентскими выборами в России запустят широкое адресное информирование избирателей. Федеральный проект получил название «ИнформУИК». В Омской области в нем примут участие 37 территориальных избирательных комиссий, 1685 участковых комиссий и 5877 членов УИК – обходчиков.

– Нам очень важно дойти до каждого избирателя, ведь выборы президента – это главное политическое событие года, от которого зависит будущее нашей огромной страны, – подчеркнул председатель избирательной комиссии Омской области Иван Ходаков.

Поквартирный и подомовой обход члены участковых избирательных комиссий будут вести с 17 февраля по 7 марта. Они доступно и понятно расскажут о предстоящих выборах президента России: когда они состоятся, где находится избирательный участок, как проголосовать дома, кто претендует на пост главы государства. Обходчики смогут ответить и на другие вопросы, связанные с выборами.

Информацию о датах информирования разместят на домах и подъездах. Сотрудников проекта «ИнформУИК» можно узнать по атрибутике: бейджу с информацией об обходчике и телефоном территориальной комиссии, значку-триколору в виде галочки на груди и сумке с логотипом выборов президента. При себе у них также будет смартфон со специальным программным продуктом «ИнформУИК».

Выборы президента России пройдут 15–17 марта. Федеральный проект «ИнформУИК» охватит 88 субъектов РФ, в нем задействуют более 89 тыс. участковых комиссий и свыше 440 тыс. членов избиркомов.