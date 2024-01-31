За прошлый год один из сервисов бронирования насчитал 100 тыс. отдохнувших, что существенно превысило показатели 2022 года.

За прошлый год один из сервисов бронирования насчитал 100 тыс. отдохнувших, что существенно превысило показатели 2022 года.

Санатории Омской области за прошлый год посетили 100 тыс. человек, это на 35,6 % больше, чем в 2022 году. Правда, несмотря на немалый прирост, среди сибирских регионов наша область лишь четвертая. Ее обошли здравницы Алтайского края, Новосибирской и Кемеровской областей.

Всего же в топ-20 рейтинга регионов по числу отдохнувших в санаториях в прошлом году, составленном сервисом бронирования Санатории-России.рф, Омская область заняла 16-е место. Вряд ли это стоит считать неудачей: в России немало регионов, где помимо санаторных учреждений существуют и климатические условия, способствующие оздоровлению. Этот фактор выступает объективным преимуществом.

Тройка лидеров рейтинга тоже удивления не вызывает – это Краснодарский край, Ставропольский край и Крым.

Популярность санаторно-курортного отдыха связывают с наступившей несколько лет назад пандемией COVID-19 и с правительственной поддержкой отрасли.