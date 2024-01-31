За прошлый год один из сервисов бронирования насчитал 100 тыс. отдохнувших, что существенно превысило показатели 2022 года.
Санатории Омской области за прошлый год посетили 100 тыс. человек, это на 35,6 % больше, чем в 2022 году. Правда, несмотря на немалый прирост, среди сибирских регионов наша область лишь четвертая. Ее обошли здравницы Алтайского края, Новосибирской и Кемеровской областей.
Всего же в топ-20 рейтинга регионов по числу отдохнувших в санаториях в прошлом году, составленном сервисом бронирования Санатории-России.рф, Омская область заняла 16-е место. Вряд ли это стоит считать неудачей: в России немало регионов, где помимо санаторных учреждений существуют и климатические условия, способствующие оздоровлению. Этот фактор выступает объективным преимуществом.
Тройка лидеров рейтинга тоже удивления не вызывает – это Краснодарский край, Ставропольский край и Крым.
Популярность санаторно-курортного отдыха связывают с наступившей несколько лет назад пандемией COVID-19 и с правительственной поддержкой отрасли.