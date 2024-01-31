Омск-Информ
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·Общество

Их сняли и отвезли на склад на время ремонта инженерных коммуникаций, чтобы не повредить.
Кольцо-качели с Театральной площади не похищали вандалы. Как сообщили РИА «Омск-информ» в мэрии, их временно сняли и переместили на склад сотрудники «Омского государственного театра».
– Ранее на площади у Музыкального театра ресурсоснабжающая организация выполняла аварийно-восстановительные работы на инженерных коммуникациях. Из-за вынужденных раскопок было частично нарушено плиточное покрытие и газон, на участке временно выполнена обратная засыпка грунта. В весенний период ремонтные работы на этом участке будут продолжены, – добавили в мэрии.
Благоустройство восстановят после окончания работ. А качели убрали, чтобы предотвратить их хищение или порчу.
1627Татьяна Маркова
·Общество

Их сняли и отвезли на склад на время ремонта инженерных коммуникаций, чтобы не повредить.
Кольцо-качели с Театральной площади не похищали вандалы. Как сообщили РИА «Омск-информ» в мэрии, их временно сняли и переместили на склад сотрудники «Омского государственного театра».
– Ранее на площади у Музыкального театра ресурсоснабжающая организация выполняла аварийно-восстановительные работы на инженерных коммуникациях. Из-за вынужденных раскопок было частично нарушено плиточное покрытие и газон, на участке временно выполнена обратная засыпка грунта. В весенний период ремонтные работы на этом участке будут продолжены, – добавили в мэрии.
Благоустройство восстановят после окончания работ. А качели убрали, чтобы предотвратить их хищение или порчу.
1627Татьяна Маркова