Омск-Информ
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·Общество

Они планируют провести экспертизу на предмет целесообразности восстановления.
Омичи снова обратили внимание на то, что кольца-качели у музтеатра повреждены. Фотографии появились в телеграм-канале «Колчак Сити». Как сообщили в мэрии, их ломают уже в 10 раз, поэтому чиновники рассматривают возможность больше не проводить ремонт.
– Управление дорожного хозяйства и благоустройства планирует провести независимую экспертизу на предмет целесообразности восстановления указанных качелей на Театральной площади, – сообщили в мэрии.
Напомним, Театральную площадь благоустроили в 2020 году. Тогда же установили качели, которые теперь ломают по два-три раза в год.
·Общество

Они планируют провести экспертизу на предмет целесообразности восстановления.
Омичи снова обратили внимание на то, что кольца-качели у музтеатра повреждены. Фотографии появились в телеграм-канале «Колчак Сити». Как сообщили в мэрии, их ломают уже в 10 раз, поэтому чиновники рассматривают возможность больше не проводить ремонт.
– Управление дорожного хозяйства и благоустройства планирует провести независимую экспертизу на предмет целесообразности восстановления указанных качелей на Театральной площади, – сообщили в мэрии.
Напомним, Театральную площадь благоустроили в 2020 году. Тогда же установили качели, которые теперь ломают по два-три раза в год.