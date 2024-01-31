Участниками конференции станут сотрудники университета, ученые из других вузов Омска, российских регионов и ближнего зарубежья. Форум продлится месяц.

Участниками конференции станут сотрудники университета, ученые из других вузов Омска, российских регионов и ближнего зарубежья. Форум продлится месяц.

С 1 февраля в Омском государственном университете им. Ф. М. Достоевского начнет работу VI Всероссийская научная конференция «Омские научные чтения». Это одна из масштабных площадок для представления результатов исследований отечественных и зарубежных ученых.

В этом году «Омские научные чтения» пройдут уже в шестой раз. Работа форума продлится в течение месяца. Планируется организовать тринадцать секций, охватывающих весь спектр научных исследований, проводимых в ОмГУ, заслушать выступления более 250 докладчиков.

Помимо сотрудников университета участниками конференции традиционно станут ученые из других вузов Омска, российских регионов и ближнего зарубежья. Среди докладчиков – преподаватели и работники научных и образовательных организаций, представители промышленных предприятий и государственных учреждений. Кроме того, в этом году к участию приглашены магистранты высших учебных заведений.

– Эту конференцию мы расцениваем как прекрасную возможность живого общения с научным сообществом, как возможность сохранения контактов. Кроме того, мы используем ее для апробации исследований молодых преподавателей, наших аспирантов и соискателей. Можно сказать, что здесь они проходят боевое крещение, когда не только свои преподаватели, но и сторонние профессионалы могут их послушать, оценить и задать вопросы. В этом году ждем подключение коллег из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Луганской Народной Республики, – отметила декан факультета экономики, психологии, менеджмента Татьяна Стукен.

Уточним, что в 2022 году в работе конференции приняли участие более 150 докладчиков, материалы более 100 авторов были включены в сборники статей, изданные по итогам мероприятия. С 2020 года большинство заседаний проходит одновременно в онлайн- и офлайн-форматах, что позволило значительно расширить возможности для участия в этом масштабном научном форуме.

В прошлые годы наибольшее число участников приходилось на секции факультетов экономики, психологии, менеджмента и юридического, но в этом году на первое место вышел факультет истории, теологии и международных отношений. В рамках конференции факультет проведет заседания шести секций, в них планируется участие 165 докладчиков.

Подробную программу VI Всероссийской научной конференции «Омские научные чтения», информацию о работе секций можно посмотреть на сайте университета.