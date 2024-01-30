Владельцы двух магазинов не убрали снег с прилегающей территории. Об этом в ходе рейда узнали сотрудники мэрии.

Владельцы двух магазинов не убрали снег с прилегающей территории. Об этом в ходе рейда узнали сотрудники мэрии.

Мэрия Омска продолжает проверять, как владельцы офисных центров, магазинов, предприятий и управляющие компании очищают от снега и наледи территории, прилегающие к их зданиям.

Так, накануне было проверено 740 объектов. Как рассказали в пресс-службе городской администрации, во дворах домов по бульвару Архитекторов, улицам Багратиона и 10-я Чередовая снег уже был убран, работала техника и дворники. А вот владельцы магазина одежды по улице Богдана Хмельницкого и ТЦ «Парк» за неочищенную территорию получили предписания.

– В ходе рейда было выдано девять предписаний владельцам коммерческих объектов и управляющим компаниям. Также составлены два протокола за неисполнение ранее выданных предписаний, они направлены в суд для дальнейшего рассмотрения, – добавили в ведомстве.

Отметим, что за несоблюдение правил в части зимнего содержания объектов и прилегающих к ним территорий представителям коммерческих организаций дают предписания о необходимости устранить нарушения в определенный срок. Если оно игнорируются, тогда составляются протоколы, по которым грозит штраф до 20 тыс. рублей.