Мужчина являлся ярым курильщиком с раннего возраста, а последние 5 лет он совсем не посещал врачей. Это решение оказалось переломным.

Омич являлся ярым курильщиком с раннего возраста, а последние 5 лет он совсем не посещал врачей. Это решение оказалось переломным.

В приемное отделение больницы на машине скорой медицинской помощи привезли 65-летнего омича. Мужчину беспокоил сухой кашель и периодическая боль в коленном суставе. Как удалось выяснить врачам, за помощью к медикам он не обращался, а флюорографию не проходил уже более пяти лет, хотя являлся курильщиком с 18 лет. В последнее время, по словам пенсионера, мог выкурить одну пачку в день.

Омича отправили на рентген, а позже сделали компьютерную томографию. Оказалось, что у мужчины большая опухоль в легком и метастазы в печени.

– Как отмечают врачи, опухоль уже является неоперабельной. Биопсия показала – это плоскоклеточный рак легкого. Далее пациента будут направлять в онкодиспансер, где, скорее всего, ему назначат химиотерапию. В данный момент прогноз неблагоприятный, – рассказали в пресс-службе регионального Минздрава.

В ведомстве омичей призвали беречь себя, отказаться от вредных привычек и не пренебрегать элементарной диагностикой.