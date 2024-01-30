Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Также покупателю обещают предоставить прощальный зал, рабочий автомобиль и наработанную клиентскую базу.

В Омской области в Колосовке продают готовый похоронный бизнес. Его стоимость составляет 2 млн рублей. Вместе с бизнесом собственник отдает оборудование для обшивки гробов, прощальный зал и рабочий автомобиль.

– Здание огорожено забором. Также помещение переоборудовано под прощальный зал. Оказываем помощь услуг по сопровождению похорон, – сообщается в объявлении.

Как заверил продавец, в бизнесе есть наработанная клиентская база и нет конкурентов.

Предприятие принадлежит компании ООО «Исток», генеральным директором которой является Вадим Косяк.

·Экономика/Бизнес

Также покупателю обещают предоставить прощальный зал, рабочий автомобиль и наработанную клиентскую базу.

В Омской области в Колосовке продают готовый похоронный бизнес. Его стоимость составляет 2 млн рублей. Вместе с бизнесом собственник отдает оборудование для обшивки гробов, прощальный зал и рабочий автомобиль.

– Здание огорожено забором. Также помещение переоборудовано под прощальный зал. Оказываем помощь услуг по сопровождению похорон, – сообщается в объявлении.

Как заверил продавец, в бизнесе есть наработанная клиентская база и нет конкурентов.

Предприятие принадлежит компании ООО «Исток», генеральным директором которой является Вадим Косяк.