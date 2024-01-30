За год омские таможенники изъяли почти 36 тысяч контрафактных товаров. В ведомствах рассказали о самых интересных из них.

За год омские таможенники изъяли почти 36 тысяч контрафактных товаров. В ведомствах рассказали о самых интересных из них.

Сотрудники Омской таможни подвели итоги работы за прошлый год. Всего за нарушения в этой сфере было возбуждено 36 уголовных и почти 1,4 административных дел.

Таможенники проверили почти 50 тысяч транспортных средств. Также была пресечена попытка ввоза на территорию региона санкционного миндаля из США общим весом более 17 тонн.

– В ходе таможенного контроля были обнаружены и изъяты товары, не заявленные в товаросопроводительных документах, а именно: дроны- беспилотники, промышленные бороскопы, бинокли, металлоискатели, металлодетекторы. Судебными решениями эти товары обращены в федеральную собственность и переданы омскими таможенниками на нужды военных и МЧС на общую сумму более 10 млн рублей, – рассказали в ведомстве.

Также за год было изъято почти 36 тысяч контрафактных товаров и более 14 тысяч немаркированных товаров: сигарет, одежды и обуви.

Благодаря деятельности таможни в федеральный бюджет было перечислено 280 млн рублей.