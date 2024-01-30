По словам главы регионального Минспорта, эта работа ведется постоянно. О новом стадионе мечтает и назначенный сегодня президент ФК «Иртыш».

По словам главы регионального Минспорта, эта работа ведется постоянно. О новом стадионе мечтает и назначенный сегодня президент ФК «Иртыш».

Вопрос ремонта стадиона «Красная звезда», который долгое время являлся домашней ареной «Иртыша», продолжает стоять довольно остро. Сейчас спортивное сооружение находится, мягко говоря, не в идеальном состоянии, а соперников омская команда принимает в крытом манеже спорткомплекса «Красная звезда».

На сегодняшней презентации нового президента «Иртыша» Дмитрия Сычева министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Иван Колесник рассказал, что реконструкция стадиона важна, но важен и инвестор для этого.

– Это вопрос, который мы постоянно прорабатываем, но, как видите, работа пошаговая, и не все сразу удается сделать. Тем не менее, даже когда у нас чего-то не получается, мы делаем новую попытку и все равно добиваемся тех результатов, которые перед собой ставим. Вопрос стадиона – один из приоритетных, сегодня мы понимаем, что без захода крупного инвестора сделать это практически невозможно. Переговоры ведутся постоянно, – заявил Колесник.

Мечтает о новом стадионе и Сычев.

– Для меня как президента футбольного клуба «Иртыш» мечта – чтобы на «Красной звезде» был открытый стадион, где собирались бы полные трибуны, и он стал бы местом притяжения, местом силы для омских болельщиков. Считаю, «Красная звезда» – культовое место для омичей. Если мы быстрее построим стадион, это станет важнейшим событием в социальной жизни Омска, – сказал Сычев.

Каких-либо дат, даже ориентировочных, на мероприятии озвучено не было.