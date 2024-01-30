Двое жителей Центральной Азии продавали наркотики в Омске. При задержании у них нашли большое количество запрещенных веществ.
Сотрудники ФСБ и Росгвардии Омской области задержали двоих граждан из Республик Центрально-Азиатского региона. Они подозреваются в незаконном хранении и сбыте наркотиков.
В жилище мужчин силовики изъяли 1 кг метадона, являющегося синтетическим наркотиком. Стоимость вещества составила около 3 млн рублей. Также преступники раскладывали закладки по Омску. В одной из них было обнаружено полкилограмма героина на 1 млн рублей. Все вещества они планировали продавать.
– Следственным отделением УФСБ России по Омской области возбуждено уголовное дело в отношении фигурантов по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ («Незаконный сбыт наркотических средств организованной группой лиц по предварительному сговору в крупном размере с использованием сети Интернет»), – рассказали в УФСБ по Омской области.
Злоумышленники были помещены в СИЗО. Расследование продолжается.