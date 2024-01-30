Несмотря на то что акт о вводе в эксплуатацию школы подписан еще месяц назад, учреждение до сих пор не открыто.

Несмотря на то что акт о вводе в эксплуатацию школы подписан еще месяц назад, учреждение до сих пор не открыто.

В Омской области до сих пор не открыли построенную в прошлом году школу в поселке Горьковское. Напомним, что образовательное учреждение на 550 мест должны были сдать еще в 2022 году, но в итоге построили на год позже. Акт о вводе в эксплуатацию школы был подписан 29 декабря. А уже 11 января дети должны были пойти на занятия в это образовательное учреждение. Но за два дня до этого в школе обрушился подвесной потолок. С тех пор об открытии школы ничего не известно.

В Минстрое ссылаются на то, что это прерогатива Минобра. В последнем ведомстве не могут назвать дату открытия образовательного учреждения.

– Даты пока нет, – сообщили в министерстве.

Зато есть примерная дата завершения строительных работ и открытия многострадальной школы в Исилькуле, которую не могут построить с 2020 года. Как уточнили в Минстрое, объект готов уже на 40 %, а сдача школы на 550 мест запланирована в декабре текущего года. Если, конечно, очередной подрядчик снова не сорвет сроки строительства объекта. Напомним, что школу обещали сдать в декабре прошлого года, но еще летом стало понятно, что этого не произойдет.

Продолжение строительства школы в Ясной Поляне, где как раз из-за проблем с подрядчиком работы застопорились, запланировано не ранее 3-го квартала 2024 года. Срок строительства этой школы будет продлен на 2026 год. Рядом с этой школой планировалось построить детский сад, но до сих пор не определены источники финансирования строительства этого объекта.