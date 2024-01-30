В ближайшие дни в регионе будет довольно морозно. Прогнозируются небольшие снегопады.

В ближайшие дни в регионе будет довольно морозно. Прогнозируются небольшие снегопады.

Синоптики Обь-Иртышского УГМС опубликовали прогноз погоды на ближайшие дни. Сегодня, 30 января, днем температура будет держаться на отметке –11…–16 °, ночью похолодает до –17…–22 °, при прояснении до –27 °. Также ожидаются туман, небольшой снег и гололедица.

31 января днем столбик термометра будет показывать –10…–15 °, ночью –15…–20 °, местами до –25 °. Также прогнозируется небольшой снег.

1 февраля в регионе усилится ветер, порывы ветра будут достигать 10 м/с. Днем прогнозируется –10…–15 °, ожидается снег. Ночью температура опустится до –15…–20 °, местами до –25 °.