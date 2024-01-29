Предприятия предоставят технику и людей для уборки снега и наледи. На это потратят 44,5 млн рублей.

Предприятия предоставят технику и людей для уборки снега и наледи. На это потратят 44,5 млн рублей.

В Омске завершились аукционы на поиск подрядчиков, которые займутся уборкой и вывозом снега с городских улиц. Так, с завтрашнего дня на дороги будет выходить техника «ООО «Дело техники» и ООО «Строительство домов». Ежедневно подрядчики будут предоставлять от 40 до 50 самосвалов с экипажами.

Также за 1,5 млн до конца марта будут трудиться рабочие, убирающие наледь и снег вручную. Еще за 13 млн рублей с 2 февраля работникам УДХБ будет помогать специализированная техника с экипажем.

В выходные дорожники убирали снег с проспекта Маркса, Иртышской набережной, улиц Красный Путь, Стачечная, Герцена, 21-я Амурская, Ленина, Гагарина, 10 лет Октября, Волховстроя, Губкина, 3-й Разъезд, Победы, Чкалова, Манякина, развязке у Ленинградского моста, на Фрунзенском мосту и других дорогах.