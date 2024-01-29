По утрам в центр с Левого берега уехать бывает достаточно проблематично. Омичам приходится штурмовать переполненные автобусы.

По утрам в центр с Левого берега уехать бывает достаточно проблематично. Омичам приходится штурмовать переполненные автобусы.

В Омске жители Левобережья все чаще начали жаловаться на плохую работу общественного транспорта. Особенно проблему на себе ощутили жители микрорайонов Кузьминки и Прибрежный. Единственные автобусы, которые двигаются в сторону центра, – № 78 и 410. Однако по утрам их приходится ждать весьма продолжительное время.

– На остановках в Прибрежном и Кузьминках очень мало транспорта, приходится ездить с пересадками. И даже тот, что есть, очень редко ходит, – пожаловалась одна из жительниц Левого берега в социальных сетях.

Кроме того, зачастую транспорт приезжает уже переполненный.

– На остановке «Взлетной» или бульваре Кузьмина утром невозможно уехать в центр. Автобус № 78 полный, с выпадающими практически пассажирами. Приходится пропускать 2-3 автобуса, – пишет еще одна омичка.

Бывает случаи, когда сразу несколько автобусов едут в одну сторону, а в другую сторону транспорта нет. Это еще больше усугубляет ситуацию.

– С бульвара Кузьмина нереально по утрам уехать, автобусы № 78 переполнены. За места в автобусе чуть ли не драка происходит. И такая же история, если ехать из центра до бульвара Кузьмина. Бывает по картам пройдет два автобуса подряд, а потом стоишь ждешь час следующего, и он уже переполнен, а по выходным и вовсе автобуса три ходят; № 410 вообще непонятно: то ходит, то нет, – рассказала жительница микрорайона Кузьминки.

Острая проблема с общественным транспортом на Левом берегу началась с начала декабря прошлого года. Еще в октябре мэр Сергей Шелест заявлял, что на маршрутах № 78 увеличится количество «вывозных» рейсов, которые будут работать в утренние часы пик по укороченной схеме. Однако, судя по всему, с наступлением зимы в работу маршрута внесены очередные изменения.

На прошлой неделе градоначальник сделал выговор своему заместителю Владимиру Куприянову. Причиной стала та самая неудовлетворительная работа общественного транспорта в Омске. Теперь Куприянову придется самому проехаться по проблемным маршрутам.

Отметим, что на общественный транспорт жалуются не только жители Левого берега, но и Нефтяников, «Амура» и даже центра.