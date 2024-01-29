Женщина покупала их в интернете и продавала своим знакомым.

Женщина покупала их в интернете и продавала своим знакомым.

Наркополицейские задержали в селе Пушкино Омского района 37-летнюю женщину. Они остановили автомобиль Honda, где омичка была пассажиркой, и нашли в кармане ее шубы полиэтиленовый сверток с порошком.

Экспертиза показала, что в свертке находится 100 граммов синтетического производного N-метилэфедрона. Это около 300 доз наркотика.

Оперативники выяснили, что женщина распространяла запрещенное вещество. Она приобретала оптовые партии в интернете, фасовала и продавала знакомым. Женщина тоже употребляла наркотики. На нее завели уголовное дело. На время расследования с омички взяли подписку о невыезде.