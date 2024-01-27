В ближайшие дни в регионе ожидается мороз, однако после в область придет потепление.
Синоптики Обь-Иртышского УГМС опубликовали прогноз погоды на ближайшие дни. 28 января днем в регионе ожидается -13…-18°, ночью температура опустится до
-23...-28°, при натекании облачности до -18°.
В начале рабочей недели, 29 января, прогнозируется -19…-24°, при прояснении до -28°. Также ожидается туман, небольшой снег и изморозь.
30 января днем станет теплее до -10…-15°, ночью похолодает до -17…-22°, при прояснении до -27°. Также в регионе прогнозируется туман, снег, порывы ветра будут достигать 8 м/с.