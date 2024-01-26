Отечественный кинематограф не так давно встал на путь исправления и начал радовать зрителей еще больше. РИА «Омск-Информ» решило поделиться подборкой сериалов разных жанров.

Отечественный кинематограф не так давно встал на путь исправления и начал радовать зрителей еще больше. РИА «Омск-Информ» решило поделиться подборкой сериалов разных жанров.

Пацаны и чушпаны, короли и шуты, психи и душегубы – все это современный российский кинематограф. На протяжении последних лет отечественная телевизионная индустрия претерпела впечатляющую эволюцию, порадовав зрителей настоящими шедеврами. Выбрать лучшие российские сериалы десятилетия – задача непростая. Кто бы мог подумать несколько лет назад, что однажды будет сложно составить список из десятки ярких проектов на отечественном телевидении?

РИА «Омск-информ» решило поделиться подборкой сериалов разных жанров, которые вышли в России за последние годы, и рассказать, почему эти проекты стоит посмотреть. Список составлялся на основе двух факторов – интересы автора и зрительских оценок на «Кинопоиске». Спойлер: без «Слова пацана» мы не обошлись.

Премьера сериала состоялась в марте прошлого года. Главный герой – 25-летний Саша работает экспедитором и, не хватая звезд с неба, живет обычной жизнью, воспитывает сына и выплачивает ипотеку. У него есть брат Паша, который в свои 30 лет зарабатывает на жизнь, участвуя в боях без правил. После долгой разлуки братья собираются вместе, пьют алкоголь, а потом попадают в аварию, повредив несколько новых машин в салоне. Саша сразу же влезает в большие долги и теряет работу, а брат ломает руку. Чтобы расплатиться с долгами, Саша вынужден ходить на незаконные бои вместо своего непутевого братца. Вскоре события в сериале разворачиваются как в старых добрых фильмах с Жан-Клодом Ван Даммом.

В комедии 10 серий, которые длятся всего по 25 минут. Это первый российский сериал, где рассказывают о культуре поп-ММА. В «Колотушке» есть своя философия, которая говорит, что семью нужно ставить всегда на первое место.

«Надвое» – сериал с закрученным сюжетом, который не отпускает. Два друга – Костя и Саня – работают в маркетинговой компании. У первого – идеальная жена, а второй – ловелас. По работе они отправляются в Санкт-Петербург, где Костя знакомится с экспедитором – взбалмошной девушкой Ирой, а Саня в поезде на обратном пути закручивает роман с виолончелисткой Настей. По итогу у Кости разлад с женой и непонятки с Ирой, ибо она очень импульсивная и непредсказуемая, а Саню, мягко говоря, взяла в оборот Настя, которая уже на второй день после знакомства переехала к нему и начала вить из него веревки.

Проект очень быстро набрал популярность в жанре медленного кино, хорошо знакомого тем, кому за 40, при этом шокирующее юных зрителей. Здесь нет чрезвычайных событий и криминала. Кому-то сериал покажется банальным, но вероятность того, что в нем возможны любые сюжетные повороты, в том числе самые неожиданные, интригуют и затягивает.

«Смычок» – сериал о юном скрипаче, который неожиданно стал наркокурьером. Сеня – молодой, талантливый скрипач, подающий большие надежды. Он отправляется из родного Пятигорска в Санкт-Петербург. Там музыкант хочет поступить в питерскую консерваторию. Но уже в поезде все идет не так. Сеня знакомится с девушкой по имени Лера, которая сразу же просит оказать ей услугу. Так скрипач получает в свои руки увесистый сверток, после которого жизнь главного героя кардинально меняется.

Сериал показывает современный мир. Как девушки готовы на все ради своей выгоды, как жестоки люди, как «тихони» становятся наркоторговцами и как можно не искать помощи в полиции. История Сени не захватывающая, больше всего она будет интересна молодежи. Однако события развиваются не только вокруг «Смычка», показаны и другие истории героев, которые тоже связались с наркотиками.

Сюжет разворачивается вокруг столичного психолога Олега, который хорошо известен в узких кругах. Он выглядит успешным, независимым и примерным семьянином, но никто не догадывается, что Олегу и самому не помешало бы посетить специалиста. Одна из причин внутреннего состояния героя – пропажа жены, с момента которой прошло уже больше года. Не в силах вынести прошлую квартиру, психолог переезжает к своей матери Кире, которая является преподавательницей сексологии. Чтобы вытащить своего сына из годовой депрессии, мать дарит ему необычный подарок – резиновую куклу.

«Псих» – это психологическая драма. Сюжет сериала динамичный, несмотря на то что большая часть посвящена степенным диалогам. В проекте хватает трагичных моментов, и в то же время преобладает много юмора.

Весьма примечательным является тот факт, что автором сценария выступила жена Федора Бондарчука, актриса Паулина Андреева, а исполнителем главной роли стал режиссер и муж Ксении Собчак – Константин Богомолов.

Это история молодой учительницы русского языка и литературы Анны Федоровой, которая внезапно вернулась в родной Приморск из столицы. Девушка приезжает на вечеринку к старым друзьям, а уже под утро она прыгает в море, в то время как остальные еще спят. В мокром платье, босиком, с синяками и ссадинами на теле девушка добирается до отделения полиции и пишет заявление об изнасиловании. В преступлении она обвиняет своих друзей. Дело вызывает огромный резонанс. Но учительница не думала, что все окажутся против нее. С одной стороны, она смелая и хорошая, но с другой, таит в своем мешке огромное шило.

В сериале поднята очень острая тема. Тема чести, достоинства, права распоряжаться своим телом и влияния мнения окружающих. «Обоюдное согласие» – это не типичные русские мелодрамы для бабушек, там много жестокости и нецензурной брани. Сериал показывает реальность, а его сюжет многоуровневость и сложность.

Сюжет вертится около 25-летнего Михаила Штапича, у которого нет ни семьи, ни карьеры. Он разведен, бывшая жена воспитывает шестилетнего сына вместе с другим мужчиной. Сериал начинается с поисковой операции – Штапич пропал, и на его поиски брошены отряды волонтеров. На железнодорожной станции недалеко от путей полицейский находит лежащего Михаила и думает, что тот мертв. Но молодой человек в сильнейшей алкогольной интоксикации и не помнит, что было прошлой ночью. После завершения поисков и посещения травмпункта Штапич разговаривает с волонтерами и интересуется процессом.

«Плейлист волонтера» основан на книге-романе участника поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Мршавко Штапича. Каждая серия представляет собой отдельную увлекательную детективную историю по поиску пропавшего ребенка, взрослого или целой семьи. Зрителю показывают обратную сторону волонтерства – людей, которые и днем, и ночью готовы кинуться на спасение тех, кто потерялся. Главная интрига сериала – непредсказуемые поиски. Картина мрачная, а местами даже тяжелая.

Это один из самых обсуждаемых отечественных сериалов, снятый в жанре криминального триллера. Действия разворачиваются в подмосковном Одинцово в восьмидесятых годах. В районе правительственных дач начинают находить изувеченные тела мальчиков. Это приводит в ужас всю округу. Для поимки преступника собирают команду из профессионалов – ростовского следователя Евгения Бокова, его напарника Валерия Козырева. К ним подключают местную молоденькую специалистку Наталью.

Сериал основан на реальных событиях и очень жесток. Сам сюжет увлекательный и напряженный. «Фишер» повествует не только о самом серийном убийстве, но и о не очень простых отношениях следователей. Однако главная идея сериала заключается в отношении между родителями и детьми.

«Мир! Дружба! Жвачка!» радует зрителей уже три сезона подряд. Он справедливо входит в пятерку лучших и самых ожидаемых проектов. На дворе 1993 год, времена трудные, мутные и непонятные. Главный герой Саня Рябинин – обычный подросток из бедной семьи, его мама работает продавцом на рынке, а отец – доцентом. В один не самый прекрасный день, удирая от местных хулиганов, Саня с подругой угоняют машину местного криминального авторитета и случайно разбивают ее. С тех пор жизнь главного героя и его друзей уже не будет прежней. Их ждут опасные приключения, криминальные разборки, поиск своего призвания в жизни, дружба и, конечно, же любовь.

В основу сериала положена жизнь в 90-х годах. Сериал про подростков, но отклик найдет и среди взрослых, которые вспомнят себя в детстве. Вспомнят свои, как тогда казалось, огромные проблемы. В сериале есть место драматизму, даже психологизму. Поднимаются вопросы семьи, верности, любви и дружбы, отношения отцов и детей. Красной линией в судьбе героев проходят взаимоотношения с родителями.

Байопик о легендарной группе наделал много шума весной прошлого года. Сюжет сериала рассказывает историю создания и развития одной из популярнейших рок-групп 90-х – 00-х годов – «Король и Шут». Из сериала зритель узнает, как создавалась группа, откуда возникло название, на каких концертных площадках и в каких городах выступала, а также поближе познакомится с ее фронтменами, их характерами и привычками.

В сериале есть два мира – реальный и сказочный. Один, где развивается история появления и распада группы, а второй – мир, где живут герои песен группы и альтер эго персонажей Горшка и Князя. Два этих мира тесно переплетаются. В проекте будет множество песен группы, так что фанатам творчества «КиШа» удастся вдоволь насладиться любимой музыкой.

Сериал «Душегубы» основан на реальных событиях. По сюжету первой серии из Минска в Витебск прибывает подполковник Леонид Ипатьев. Он собирается расследовать дело о пропаже инспектора ГАИ, но натыкается на тело задушенной девушки. Вскоре ему становится известно, что такие преступления здесь не редкость и все их с успехом раскрывает следователь Михаил Шахнович. Вот только у Ипатьева появляются подозрения, что Шахнович находит не настоящих виновников. В итоге он решает начать собственное расследование.

Каждая серия картины держит в напряжении, открываются новые подробности и внезапные повороты. События развиваются динамично, увлекательно, повествование не топчется на месте. Зрителю постоянно подкидывают разные детали и кандидатов на роль подозреваемого, даже тех, кто, казалось бы, в принципе вне подозрений. Здесь есть и криминал разного рода, и бытовые будни, и любовь, но получилось удивительное сочетание детектива и милицейского киноромана с показом рядовых будней сотрудников МВД. Повествование скорее задумывалось как история не о маньяке, а о реакции и бездействии правоохранительных органов.

В основе лежит реальный случай. 1988 год – зенит перестройки. Калмыцкая АССР. Молодой врач Аскар Ильясов подозревает вспышку ВИЧ в детской больнице. Коллеги отказываются его слушать, а многие убеждены, что вирусом заражаются лишь маргиналы. Тогда врач втайне направляет пробы анализа в столицу, где подтверждают его правоту.

С первых серий зрителю дают понять, что секс в советские времена все-таки был. Смотря сериал, погружаешься в атмосферу СССР, здесь и советские здания, одежда и телефоны. Каждая мелочь и деталь продуманы.

«Нулевой пациент» – детективно-психологическая драма о частично вымышленных героях в документальных обстоятельствах. Однако, несмотря на всю тяжесть истории, картина действительно получилась светлой. Она не угнетает беспросветность. В ней есть правильный, адекватный посыл – СПИД сегодня есть.

Большой хит конца года и главный возмутитель и без того хрупкого декабрьского спокойствия. Сериал действительно уникальный. Взяв за основу реальный криминальный феномен Казани конца 80-х, описанный в одноименной книге Роберта Гараева, режиссер смог не только рассказать захватывающую историю о подростковых группировках, но и заложить в сюжет упоминание основных проблем эпохи.

Процветает криминалитет, который затрагивает не только взрослое население, но и детские, неокрепшие умы. Пацаны постарше сколачивают банды, которые берут свои названия от районов проживания или особенностей группы. Зрителю покажут жизнь мальчишек в одной из таких дворовых группировок. Нравы «пацанов с района», их быт, обычаи, нормы жизни. Героями картины станут мальчишки от 12 лет и старше, втянутые в криминальный мир сызмала.

Картина смогла заинтересовать большое количество зрителей. Весь сериал снят в серых унылых тонах, что соответствует атмосфере того времени. «Слово пацана. Кровь на асфальте» получился реалистичным, максимально отражающим трагедию того тяжелого времени, порой до дрожи пробирающим от жестокости и безысходности. Беспредел, нищета, тоска и серость, но никак не романтика. Мораль такова, что каждый в конечном итоге получит по своим заслугам.