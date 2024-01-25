Объем рекламы на радио превысил 20 % от суточного времени. А это является нарушением закона.

Объем рекламы на радио превысил 20 % от суточного времени. А это является нарушением закона.

Омское УФАС России признало ненадлежащей рекламу, которая вещалась на радиоканалах «Европа плюс» и «Европа плюс Омск». Оказалось, что объем рекламы, распространяемой в эфире, превысил 20 % от суточного времени, а это является нарушением закона о рекламе.

– При подсчете эфирного времени вещания рекламных блоков у каждого СМИ Омское УФАС России установило, что объем рекламы на радиоканале «Европа плюс Омск» превысил 20 % от общего времени вещания в течение суток. При этом в объем рекламы включается любая реклама, в том числе региональная и спонсорская, распространенная в радиопрограмме, – рассказали в пресс-службе Омского УФАС России.

Выяснилось, что вещателем радиоканала на основании лицензии является ООО «Город», а «Европа плюс Омск» не зарегистрирована в качестве СМИ.

Сейчас, как заверили в организации, ненадлежащая реклама больше не распространяется, поэтому предписание решили не выдавать.