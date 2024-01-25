В День студента экс-мэр Омска Оксана Фадина решила показать свое студенческое фото. Также она поделилась воспоминаниями.

В День студента экс-мэр Омска Оксана Фадина решила показать свое студенческое фото. Также она поделилась воспоминаниями.

Депутат Госдумы, а также бывший мэр Омска Оксана Фадина поздравила студентов с их праздником и показала свое студенческое фото. По словам Фадиной, День российского студенчества – это повод посмотреть на свои старые фотографии, вспомнить, «чем жил и дышал тогда».

– На фото я с однокурсницами. В моей комнате в общежитии ОмГАУ. Вообще, к нам часто приходили в гости. У нас всегда можно было вкусно покушать, потому что готовили. То учили что-то вместе. То просто собирались, общались после пар – городские, вместо того чтобы идти домой, приходили к нам пообщаться. Порой просто стук в дверь, стоит какой-то старшекурсник и говорит: «Говорят, у вас лекции есть да в тетрадях классно все написано. Дайте на время – мы хвосты сдаем». И возвращали тетрадки потом с шоколадкой, – рассказала депутат.

Студенчество, заверяет Фадина, не меняется. Все это сгусток энергии, идей и инициатив, которые нужно поддерживать.