Омские депутаты заявили, что для борьбы с «зайцами» в автобусах необходима специальная служба. Она будет контролировать оплату проезда.

Омские депутаты заявили, что для борьбы с «зайцами» в автобусах необходима специальная служба. Она будет контролировать оплату проезда.

Сегодня, 25 января, на заседании комитета горсовета по вопросам транспортной инфраструктуры депутаты предложили создать в городе отдельное предприятие, которое будет контролировать оплату проезда в общественном транспорте. Как заявил председатель комитета Юрий Арчибасов, главная задача – исключить в автобусах и трамваях бесплатный проезд.

– Необходимо создать отдельное предприятие, которое будет контролировать граждан. В час пик кондукторы не в состоянии проследить за всеми. Наша задача – исключить бесплатный проезд. «Зайцев» будут привлекать к административной ответственности либо внутри транспортного средства, либо на остановках. Человек должен понимать, что, заходя в автобус, он должен оплатить эту услугу. Чем больше людей будут платить за проезд, тем меньше мы будем тратить деньги из бюджета, – высказался Арчибасов.

По словам директора департамента транспорта городской администрации Вадима Кормильца, сейчас в городе есть служба контроля. Например, на пассажирском предприятии № 8 работает 17 контролеров, а в МП «Электрический транспорт» – 8. За прошедший год они нашли более 13 тыс. «зайцев» и продали им билетов на 300 тыс. рублей. Однако такая статистика не устроила Арчибасова.

– То есть всего контролеров 25 человек. Если мы умножим это число на зарплату 40 тыс. рублей, то получится, что за год мы потратили 12 млн рублей. А дообилетили на 300 тыс. рублей. Я для себя делаю вывод, что дообилечивание пассажиров нецелесообразно, – отметил депутат.

Теперь идею о создании специального предприятия обсудят на заседании рабочей группы, в которую войдут омские депутаты и сотрудники мэрии города.