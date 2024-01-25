Министр промышленности Андрей Посаженников похвалился, что на производства ОПК удалось нанять порядка 7 тыс. специалистов.

Министр промышленности Андрей Посаженников похвалился, что на производства ОПК удалось нанять порядка 7 тыс. специалистов.

На сегодняшней пресс-конференции министр промышленности и научно-технического развития Омской области Андрей Посаженников раскрыл, как удалось решить проблему дефицита специалистов в «оборонке». По его словам, проблему решили с помощью федеральных средств и возможностей учебных заведений.

– Мы начали заниматься проблемой в июле 2022 года. Приняли на предприятия порядка 2700 специалистов, в 2023 году потребности возросли до 4 тысяч человек. Мы отработали слаженно: Минтруд, Минпром и министерство образования, закрыв все потребности, –подчеркнул Посаженников. – В регионе кадры для промышленных предприятий готовит колледж имени Жуковского. Мы выиграли федеральный конкурс, запустив проект по машиностроению. И с 1 сентября прошлого года начали готовить на базе колледжа именно под потребности и компетенции предприятий 1400 студентов.

Кроме того, ведется работа с Центром опережающей подготовки. А на Омсктрансмаше и ЦКБА создали специалитеты для подготовки рабочих узких специальностей. Потому по факту в прошлом году на «оборонку» приняли 7000 работников.

Если для выполнения Гособоронзаказа не хватало рабочих рук государственных предприятий, привлекали малый бизнес. Глава Минпрома выразил надежду, что в этом году такая работа продолжится.