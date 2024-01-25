Если подрядная организация так и не возобновит работы на объекте, с ней будут расторгать контракт. Компании дали две недели.

Если подрядная организация так и не возобновит работы на объекте, с ней будут расторгать контракт. Компании дали две недели.

Михаил Веселев прокомментировал ситуацию со строительством школы в Серебряном Береге. Накануне Директор департамента строительствапрокомментировал ситуацию со строительством школы в Серебряном Береге. Накануне стало известно , что проект школы не прошел госэкспертизу. Оказалось, что согласование не прошла смета на демонтажные работы.

– В свое время на этой территории находился Сибзавод, и там были производственные корпуса, все это необходимо было демонтировать. Проектом было предусмотрено 9 тысяч кубов демонтажных работ, а по факту оказалось более 20 тысяч. Те работы, которые были предусмотрены проектом, подрядчику были оплачены, а те работы, которые не предусмотрены проектом, они в технической части получили положительное заключение, а по сметной стоимости получили отрицательное заключение, – рассказал Веселев.

В конце прошлого года подрядчик без предупреждения остановил работы на объекте. Последнее время на стройке нет никого, кроме охраны.

– Мы можем строить, демонтажные работы полностью выполнены, ничего не мешает. То, что от нас зависело, мы сделали, оплатили работы, подрядчика ничего не сдерживает. Если в ближайшее время он не возобновит работы по контракту, у нас будет только одно решение – расторжение контракта и поиск нового подрядчика, – заявил глава депстроя.

Михаил Веселев отметил, что подрядчику будет предоставлено еще несколько недель, чтобы он все-таки вышел на объект.