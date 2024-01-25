По информации синоптиков, в регионе ожидаются потепление и снегопады.

По информации синоптиков, в регионе ожидаются потепление и снегопады.

Синоптики Обь-Иртышского УГМС опубликовали прогноз погоды на ближайшие дни. Сегодня, 25 января, днем температура будет держаться на отметке –13…–18 °, местами до –8 °, ночью похолодает до –20…–25 °, местами до –30 °. Местами ожидаются туман, изморозь и гололедица.

26 января днем столбик термометра будет держаться на отметке –3…–8 °, местами –10…–15 °. Ночью похолодает до –12…–17 °, местами –19…– 24 °. Прогнозируется снегопад и мокрый снег. Порывы ветра местами будут достигать 12 м/с.

27 января температура воздуха составит –8…–13 °, ночью –4…–19 °, местами до –9 °. По информации синоптиков, также в этот день ожидается снег.