Такие данные привел Национальный союз агростраховщиков. Компанию нашему региону составили Воронежская и Ростовская области.
Национальный союз агростраховщиков (НСА) рассказал о заключенных в прошлом году договорах на страхование урожая – это сделали 66 регионов РФ. В 52 из них застрахованные площади в сравнении с 2022 годом возросли.
– Лидером РФ по страхованию сева договором 2023 года стала Омская область, установившая абсолютный рекорд в истории системы агрострахования в России. Впервые показатель застрахованной площади в одном субъекте РФ превысил 1 млн га (1,1 млн га – на 65 % больше, чем годом ранее). Страховой защитой охвачено уже более 33 % посевных площадей области, – сообщили в пресс-службе НСА.
Похожие темпы роста показали Воронежская и Ростовская области. В первую десятку попали Ставропольский и Краснодарский край, Волгоградская, Тамбовская и Липецкая области, Татарстан и Орловская область.