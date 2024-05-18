Омск-Информ
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·Общество

В регионе пригласили китайских предпринимателей для развития различных проектов на территории области.

В Омскую область пригласили инвесторов из Китая. Сделал это член регионального общественного совета партийного проекта «Единой России» «Предпринимательство» Михаил Деревянко на своем выступлении в международном конгрессно-выставочном центре Харбина на 8-м Российско-Китайский форум ЭКСПО.

- В своем выступлении я рассказал об инвестиционном потенциале Омской области и пригласил предпринимателей КНР развивать проекты на территории нашего региона. Также рассказал об инструментах государственной поддержки, которые помогут в реализации проектов в Омской области, - заявил Деревянко.

Отметим, что в прошлом году двусторонняя торговля между Россией и Китаем увеличилась на 23%.

·Общество

В регионе пригласили китайских предпринимателей для развития различных проектов на территории области.

В Омскую область пригласили инвесторов из Китая. Сделал это член регионального общественного совета партийного проекта «Единой России» «Предпринимательство» Михаил Деревянко на своем выступлении в международном конгрессно-выставочном центре Харбина на 8-м Российско-Китайский форум ЭКСПО.

- В своем выступлении я рассказал об инвестиционном потенциале Омской области и пригласил предпринимателей КНР развивать проекты на территории нашего региона. Также рассказал об инструментах государственной поддержки, которые помогут в реализации проектов в Омской области, - заявил Деревянко.

Отметим, что в прошлом году двусторонняя торговля между Россией и Китаем увеличилась на 23%.