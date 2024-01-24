Дело в том, что в Омске немало остановочных пунктов с таким названием, а в ЛАО находится одна из лучших муниципальных библиотек.

Дело в том, что в Омске немало остановочных пунктов с таким названием, а в ЛАО находится одна из лучших муниципальных библиотек.

Сегодня на заседании комитета горсовета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования рассматривался вопрос о смене названия остановки общественного транспорта «Магазин» в Ленинском округе на «Библиотека имени Зои Космодемьянской». Инициатива исходит от бюджетного учреждения «Омские муниципальные библиотеки».

И остановка, и библиотека находятся на улице 10-я Чередовая.

Как пояснил глава Ленинского округа Дмитрий Зярко, остановки с таким названием есть во многих округах Омска.

– А принимая во внимание, что на данной территории расположена одна из лучших муниципальных библиотек Омска – имени Зои Космодемьянской, администрация города предлагает переименовать остановку, – резюмировал Зярко.

Проект постановления о переименовании внесут на заседание горсовета и рекомендуют его принять.