Лидер «Российского общенародного союза» Сергей Бабурин занимается активным сбором подписей для выдвижения. Его поддержали 112 тыс. человек.

Лидер «Российского общенародного союза» Сергей Бабурин занимается активным сбором подписей для своего выдвижения. Его поддержали 112 тыс. человек.

Глава «Российского общенародного союза», депутат Госдумы I и IV созывов Сергей Бабурин зарегистрирован в качестве кандидата в президенты России. Такое решение было принято на заседании ЦИК.

Документы претендент на пост главы государства подал еще 26 декабря прошлого года. Это уже второе участие политика в президентских выборах. В 2018 году Сергей Бабурин занял последнее место с 0,65 % голосов.

Сейчас кандидат занят сбором подписей в свою поддержку. По последним данным, политику удалось собрать более 112 тысяч подписей.

- По данным с мест, уже удалось собрать 112 тыс. голосов в мою поддержку, но не всех из них довезли в Москву, - пояснил кандидат в президенты «Омск-информу».

Отметим, что Сергей Бабурин получил образование историка в Омском государственном университете имени Достоевского. И начинал политическую карьеру в Омске.

Помимо него, ЦИК зарегистрировала еще троих кандидатов: депутата Госдумы от КПРФ Николая Харитонова, депутата Госдумы от «Новых людей» Владислава Даванкова и лидера ЛДПР Леонида Слуцкого.