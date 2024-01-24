Лидер «Российского общенародного союза» Сергей Бабурин занимается активным сбором подписей для своего выдвижения. Его поддержали 112 тыс. человек.
Глава «Российского общенародного союза», депутат Госдумы I и IV созывов Сергей Бабурин зарегистрирован в качестве кандидата в президенты России. Такое решение было принято на заседании ЦИК.
Документы претендент на пост главы государства подал еще 26 декабря прошлого года. Это уже второе участие политика в президентских выборах. В 2018 году Сергей Бабурин занял последнее место с 0,65 % голосов.
Сейчас кандидат занят сбором подписей в свою поддержку. По последним данным, политику удалось собрать более 112 тысяч подписей.
- По данным с мест, уже удалось собрать 112 тыс. голосов в мою поддержку, но не всех из них довезли в Москву, - пояснил кандидат в президенты «Омск-информу».
Отметим, что Сергей Бабурин получил образование историка в Омском государственном университете имени Достоевского. И начинал политическую карьеру в Омске.
Помимо него, ЦИК зарегистрировала еще троих кандидатов: депутата Госдумы от КПРФ Николая Харитонова, депутата Госдумы от «Новых людей» Владислава Даванкова и лидера ЛДПР Леонида Слуцкого.