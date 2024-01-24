Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий прибудет с рабочим визитом и встретится с однопартийцами. Его программа пока не раскрывается.

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий прибудет с рабочим визитом и встретится с однопартийцами. Его программа пока не раскрывается.

3 февраля в Омск с рабочим визитом приедет кандидат в президенты, председатель ЛДПР, депутат Госдумы Леонид Слуцкий. Пока непонятно, какие пункты значатся в программе его визита. Однако известно, что политик намерен провести встречу с однопартийцами. В ходе закрытого мероприятия он расскажет о своей предвыборной программе.

– Встреча рассчитана на 2–4 часа. Представителей омского отделения ЛДПР попросили поддержать кандидата, – рассказал «Омск-информу» источник, знакомый с ситуацией.

Это первый визит нового лидера ЛДПР в Омск.