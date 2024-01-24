Омск-Информ
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·Общество

Горожане забеспокоились вырубкой деревьев на Лесном проезде. В деле разбирается полиция.
В телеграм-канале экс-мэра Омска, а ныне депутата Госдумы Оксаны Фадиной горожане рассказали о спиленных деревьях. Инцидент произошел на Лесном проезде в Кировском округе. По сообщениям местных жителей, кто-то спилил все деревья на нечетной стороне улицы.
В мэрии Омска отметили, что не знают, кто вырубил деревья. Для поиска виновных администрация Кировского округа подала заявление в полицию.
Теперь нарушителей ищут стражи порядка.
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·Общество

Горожане забеспокоились вырубкой деревьев на Лесном проезде. В деле разбирается полиция.
В телеграм-канале экс-мэра Омска, а ныне депутата Госдумы Оксаны Фадиной горожане рассказали о спиленных деревьях. Инцидент произошел на Лесном проезде в Кировском округе. По сообщениям местных жителей, кто-то спилил все деревья на нечетной стороне улицы.
В мэрии Омска отметили, что не знают, кто вырубил деревья. Для поиска виновных администрация Кировского округа подала заявление в полицию.
Теперь нарушителей ищут стражи порядка.
1728