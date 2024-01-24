Женщина везла его в качестве подарка, но не задекларировала. Красивый нож пришлось изъять сотрудникам таможни.

Женщина везла его в качестве подарка, но не задекларировала. Красивый нож пришлось изъять сотрудникам таможни.

Сотрудники таможенного поста в Омском аэропорту обнаружили холодное оружие в багаже пассажирки рейса из Намангана (Узбекистан). Женщина объяснила, что везла клинковый нож, инкрустированный изображениями животных и надписью, в качестве сувенира, но пассажирскую таможенную декларацию на него не заполнила.

Таможенная экспертиза признала сувенир из Узбекистана гражданским холодным оружием. А без разрешительных документов перевезти такие товары через границу невозможно.

– По факту недекларирования ножа и несоблюдения запретов и ограничений на ввоз товара в отношении авиапассажирки возбуждено два дела об административных правонарушениях, предусматривающих уплату штрафа и конфискацию предметов административного правонарушения. Товар изъят, – сообщили в пресс-службе Омской таможни.

В Омской таможне также отметили, что с начала 2024 года изъяли еще два ножа, сейчас они проходят экспертизу.