Минпромторг считает, что существующий запрет надо снимать. Ситуация в стране изменилась.

Минпромторг считает, что существующий запрет надо снимать. Ситуация в стране изменилась.

В России хотят снять запрет на продажу алкоголя на рынках. Соответствующие изменения в законодательстве разработал Минпромторг. Как сообщают «Известия», министерство предлагает позволить реализацию спиртного, если продавцы или заведения общепита получат необходимые лицензии.

В России розничная продажа алкогольной продукции на оптовых и розничных рынках запрещена уже много лет. Сделано лишь исключение для сельскохозяйственных производителей собственного вина или шампанского, добавили в ведомстве.

Но сейчас рынки подстраиваются под торговые ряды либо комплексы, чтобы продавать спиртное. А в южных регионах вино, чачу или коньяк можно спокойно купить на рынках. Напитки продают из-под прилавков.

Те, кто поддерживают законопроект, отмечают, что сейчас в стране функционирует система государственного учета спиртного ЕГАИС, все напитки должны проходить через нее, поэтому контролировать продажу алкоголя на рынках проще. Но Минфин выступает против такого упрощения торговли спиртным. Представители министерства говорят, что нет достаточных обоснований для снятия ограничений.