Открытие школы, где совсем недавно рухнул потолок, должно пройти со дня на день. Этого ждут как учителя, так и дети.

Открытие школы, где совсем недавно рухнул потолок, должно пройти со дня на день. Этого ждут как учителя, так и дети.

Многострадальная школа в Горьковском, которую должны были открыть еще в 2022 году, 18 января 2024 года прошла лицензирование. Об этом РИА «Омск-информ» сообщили в региональном Минобре.

Напомним, что образовательное учреждение, рассчитанное на 550 учеников, начали строить еще в 2021 году. Сдать объект должны были еще два года назад. Но из-за нерасторопности подрядчика и других причин сроки завершения строительства постоянно переносились. В декабре прошлого года глава Минстроя Александр Рашко обещал сдать школу к Новому году, занятия в ней должны были начаться 11 января. Но за два дня до этой даты в школе рухнул потолок и больше о новых сроках открытия школы ничего не сообщалось.

Как уточнили в Минобре, новая школа должна открыться со дня на день, но конкретной даты пока нет. Рассказали в ведомстве и о судьбе другого образовательного учреждения, возведение которого курирует Минобр – о школе в микрорайоне Кузьминки. Как оказалось, здесь отставания от графика строительства нет. Несмотря на то что объект готов всего на 42 %, сдать эту школу планируется в июле текущего года.