Привлеченная техника уже работает на городских улицах. Ищут и других подрядчиков.

Привлеченная техника уже работает на городских улицах. Ищут и других подрядчиков.

К уборке дорог в Омске продолжают привлекать дополнительные ресурсы. Как рассказали в мэрии, прошедшей ночью два автогрейдера помогали дорожникам устранять колейность на участках улиц 5-й Кировской, 3-й Островской, бульваре Архитекторов, Лесном проезде, путепроводе по улице 15-я Рабочая, 20 лет РККА и 8-й Линии. Кроме того, самосвалы помогали вывозить с этих участков снег.

На госзакупках в настоящее время проходит сразу несколько конкурсов. За 13 млн рублей власти ищут подрядчика, который предоставит спецтехнику с людьми для погрузки и вывоза снега. Работы будут проходить на межквартальных проездах и улицах 3-й категории и ниже.

За 36 млн подрядчику необходимо будет представить самосвалы и грейдеры вместе с экипажем. Еще за 1,5 млн УДХБ ищет работников, которые будут бороться с наледью и снегом вручную.