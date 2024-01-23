На одном из сайтов по поиску работы появилась вакансия президента РФ. Главным требованием оказался патриотизм.
На сайте по поиску работы SuperJob появилась необычная вакансия – президента России. Главные требования к кандидату – активная жизненная позиция и патриотизм.
Кроме того, желающему получить такую работу должно быть от 35 лет, он должен знать хотя бы один европейский язык и быть готовым к постоянным командировкам. Наличие гражданство РФ обязательно, а также президент должен прожить в стране 25 лет.
В должностные обязанности входит управление страной с население 150 млн человек, представление в международных отношениях и проведение переговоров. Также глава страны получит личный самолет, квартиру и полное содержание за счет государства. Зарплату обещают «белую», а оформление по Трудовому кодексу.
Отметим, что выборы президента РФ пройдут с 15 по 17 марта.