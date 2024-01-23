На одном из сайтов по поиску работы появилась вакансия президента РФ. Главным требованием оказался патриотизм.

На одном из сайтов по поиску работы появилась вакансия президента РФ. Главным требованием оказался патриотизм.

На сайте по поиску работы SuperJob появилась необычная вакансия – президента России. Главные требования к кандидату – активная жизненная позиция и патриотизм.

Кроме того, желающему получить такую работу должно быть от 35 лет, он должен знать хотя бы один европейский язык и быть готовым к постоянным командировкам. Наличие гражданство РФ обязательно, а также президент должен прожить в стране 25 лет.

В должностные обязанности входит управление страной с население 150 млн человек, представление в международных отношениях и проведение переговоров. Также глава страны получит личный самолет, квартиру и полное содержание за счет государства. Зарплату обещают «белую», а оформление по Трудовому кодексу.

Отметим, что выборы президента РФ пройдут с 15 по 17 марта.