Омск-Информ
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·Политика

Белорусского главу Александра Лукашенко пригласили на хоккейный матч сборных. Он пройдет 6 мая в Омске.

Министр по делам молодежи, физкультуры и спорта Иван Колесник рассказал, что хоккейный матч между сборной России и Беларуси, который пройдет 6 мая в Омске, может посетить президент республики Александр Лукашенко. Главу Белоруссии на мероприятие пригласил губернатор Виталий Хоценко, когда находился в стране с рабочей поездкой.

– Я знаю, что Виталий Павлович пригласил Александра Григорьевича Лукашенко. Потому что он любит хоккей, и, кто хорошо помнит, в 1998 году он играл у нас в Омске с ветеранами «Авангарда», – поделился Колесник в своем интервью Telegram-каналу «Омск путеводитель».

Отметим, что хоккейный матч сборных пройдет на «G-Drive Арене».

·Политика

Белорусского главу Александра Лукашенко пригласили на хоккейный матч сборных. Он пройдет 6 мая в Омске.

Министр по делам молодежи, физкультуры и спорта Иван Колесник рассказал, что хоккейный матч между сборной России и Беларуси, который пройдет 6 мая в Омске, может посетить президент республики Александр Лукашенко. Главу Белоруссии на мероприятие пригласил губернатор Виталий Хоценко, когда находился в стране с рабочей поездкой.

– Я знаю, что Виталий Павлович пригласил Александра Григорьевича Лукашенко. Потому что он любит хоккей, и, кто хорошо помнит, в 1998 году он играл у нас в Омске с ветеранами «Авангарда», – поделился Колесник в своем интервью Telegram-каналу «Омск путеводитель».

Отметим, что хоккейный матч сборных пройдет на «G-Drive Арене».