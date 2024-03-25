Сделал он это во время встречи с губернатором региона Виталием Хоценко. По словам Лукашенко, Омская область может рассчитывать на любое сотрудничество.

Сделал он это во время встречи с губернатором региона Виталием Хоценко. По словам Лукашенко, Омская область может рассчитывать на любое сотрудничество.

Омская область и Беларусь имеют большой потенциал для увеличения товарооборота и развития сотрудничества в сельском хозяйстве. Об этом заявил президент Республики Александр Лукашенко во время встречи с губернатором региона Виталием Хоценко. По словам Лукашенко, текущий годовой объем товарооборота составляет минимум 110 млн долларов, что является незначительной цифрой, которую необходимо серьезно увеличить.

Одной из перспективных областей сотрудничества является выращивание льна. Белоруссия имеет все необходимые ресурсы для удовлетворения потребностей региона в современной и надежной технике для уборки этой культуры. Белорусский лидер также подчеркнул важность импортозамещения в сельском хозяйстве и отметил работу омского научно-исследовательского института приборостроения.

Кроме того, Лукашенко заявил, что Хоценко может рассчитывать на поддержку и взаимодействие со стороны Белоруссии во всех сферах сотрудничества.