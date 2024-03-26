Омск-Информ
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·Общество

Президент обрадовался такому подарку.
Губернатор Омской области Виталий Хоценко встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Они обсудили развитие отношений между Белоруссией и регионом, а затем Хоценко подарил Лукашенко именное джерси омского «Авангарда» с номером 01. Президент оценил презент.
– Удивительно, что у вас хоккей – это своего рода религия. Люди так болеют, гонят команду вперед. Пусть хоккей станет точкой притяжения людей. Пусть лучше играют и смотрят хоккей, – отметил Лукашенко.
Ранее стало известно, что в Омске появится торговый дом с белорусскими товарами. 
1370
·Общество

Президент обрадовался такому подарку.
Губернатор Омской области Виталий Хоценко встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Они обсудили развитие отношений между Белоруссией и регионом, а затем Хоценко подарил Лукашенко именное джерси омского «Авангарда» с номером 01. Президент оценил презент.
– Удивительно, что у вас хоккей – это своего рода религия. Люди так болеют, гонят команду вперед. Пусть хоккей станет точкой притяжения людей. Пусть лучше играют и смотрят хоккей, – отметил Лукашенко.
Ранее стало известно, что в Омске появится торговый дом с белорусскими товарами. 
1370