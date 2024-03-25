Там собираются продавать технику, текстиль и продукты из соседней республики.
Губернатор Омской области Виталий Хоценко договорился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко о создании в Омске торгового дома с белорусскими товарами. В регионе также задумали сделать мультибрендовый сервисный центр белорусской сельхозтехники.
– Будем просить вас, Александр Григорьевич, помочь, чтобы все было в едином стиле. <...> У нас очень удобное расположение, мы можем занять белорусскими товарами большую долю, в том числе иностранных товаров, которые приходят из Китая, других государств, – сказал Хоценко.
Как сообщает ТАСС, для торгового дома уже подобрали лучшие земельные участки и помещения в центре Омска. Там планируют продавать не только машиностроительную продукцию, но также текстильные и продовольственные товары.
На встрече также обсуждали привлечение белорусских компаний для строительства и капитального ремонта социальных объектов Омской области.