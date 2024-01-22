Омск-Информ
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·Общество

Игоря Мершина проводили в последний путь в деревне Кирсановке Горьковского района.

В деревне Кирсановке Горьковского района простились с местным жителем Игорем Мершиным, который погиб в ходе СВО. Церемония прошла 19 января, сообщила глава Краснополянского сельского поселения Валентина Шиванева.

– Мы будем помнить Игоря Николаевича вечно, он отдал жизнь, защищая наш покой, – написала Шиванева на странице поселения в «Одноклассниках».

При каких обстоятельствах погиб житель Омской области, не сообщается.

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·Общество

Игоря Мершина проводили в последний путь в деревне Кирсановке Горьковского района.

В деревне Кирсановке Горьковского района простились с местным жителем Игорем Мершиным, который погиб в ходе СВО. Церемония прошла 19 января, сообщила глава Краснополянского сельского поселения Валентина Шиванева.

– Мы будем помнить Игоря Николаевича вечно, он отдал жизнь, защищая наш покой, – написала Шиванева на странице поселения в «Одноклассниках».

При каких обстоятельствах погиб житель Омской области, не сообщается.

5768