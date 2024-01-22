Пожилую женщину, которая взялась за работу Управление дорожного хозяйства и благоустройства, заметили в Нефтяниках.
В соцсетях появился пост о пожилой омичке, которая взялась за очистку пешеходного перехода от наледи. Бабушку заметили на улице 50 лет Октября вблизи остановки «Дворец бракосочетания».
– Бабушка чистит проход на пешеходном переходе вместо людей, ответственных за уборку и очистку города от снега, – написал омич Александр Жарков.
В комментариях омичка Юлия Картавцева отметила, что живет неподалеку и не в первый раз видит, как «простые люди чистят этот пешеходник».
В мэрии сообщили, что минувшей ночью на 50 лет Октября убрали колею. Сегодня к этой остановке уже направили бригаду Управления дорожного хозяйства и благоустройства для очистки подходов к пешеходному переходу.
– Работы на данном участке проходили накануне. На дороге выполнили срезку наледи и раздвижку снежного вала. Работы по вывозу снежных масс и очистке пешеходных переходов были запланированы на сегодня. Дорожные службы уже выехали для выполнения работ. Приносим извинения за доставленные неудобства, – добавила глава УДХиБ Галина Зурнаджан.
Ранее мэр Сергей Шелест заявил, что количество жалоб на нечищеные дороги от омичей уменьшилось. Чиновники решили направить свои силы на общественный транспорт.