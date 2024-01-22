Омск-Информ
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·Общество

Пожилую женщину, которая взялась за работу Управление дорожного хозяйства и благоустройства, заметили в Нефтяниках.
В соцсетях появился пост о пожилой омичке, которая взялась за очистку пешеходного перехода от наледи. Бабушку заметили на улице 50 лет Октября вблизи остановки «Дворец бракосочетания».
– Бабушка чистит проход на пешеходном переходе вместо людей, ответственных за уборку и очистку города от снега, – написал омич Александр Жарков.
В комментариях омичка Юлия Картавцева отметила, что живет неподалеку и не в первый раз видит, как «простые люди чистят этот пешеходник».
В мэрии сообщили, что минувшей ночью на 50 лет Октября убрали колею. Сегодня к этой остановке уже направили бригаду Управления дорожного хозяйства и благоустройства для очистки подходов к пешеходному переходу.
– Работы на данном участке проходили накануне. На дороге выполнили срезку наледи и раздвижку снежного вала. Работы по вывозу снежных масс и очистке пешеходных переходов были запланированы на сегодня. Дорожные службы уже выехали для выполнения работ. Приносим извинения за доставленные неудобства, – добавила глава УДХиБ Галина Зурнаджан.
Ранее мэр Сергей Шелест заявил, что количество жалоб на нечищеные дороги от омичей уменьшилось. Чиновники решили направить свои силы на общественный транспорт.
2036
·Общество

Пожилую женщину, которая взялась за работу Управление дорожного хозяйства и благоустройства, заметили в Нефтяниках.
В соцсетях появился пост о пожилой омичке, которая взялась за очистку пешеходного перехода от наледи. Бабушку заметили на улице 50 лет Октября вблизи остановки «Дворец бракосочетания».
– Бабушка чистит проход на пешеходном переходе вместо людей, ответственных за уборку и очистку города от снега, – написал омич Александр Жарков.
В комментариях омичка Юлия Картавцева отметила, что живет неподалеку и не в первый раз видит, как «простые люди чистят этот пешеходник».
В мэрии сообщили, что минувшей ночью на 50 лет Октября убрали колею. Сегодня к этой остановке уже направили бригаду Управления дорожного хозяйства и благоустройства для очистки подходов к пешеходному переходу.
– Работы на данном участке проходили накануне. На дороге выполнили срезку наледи и раздвижку снежного вала. Работы по вывозу снежных масс и очистке пешеходных переходов были запланированы на сегодня. Дорожные службы уже выехали для выполнения работ. Приносим извинения за доставленные неудобства, – добавила глава УДХиБ Галина Зурнаджан.
Ранее мэр Сергей Шелест заявил, что количество жалоб на нечищеные дороги от омичей уменьшилось. Чиновники решили направить свои силы на общественный транспорт.
2036