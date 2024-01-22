Омск-Информ
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·Происшествия

Медика на борту не оказалось. Женщине оказали медицинскую помощь сразу же после приземления самолета.
Сегодня пассажирке рейса Минеральные Воды – Уфа – Омск стало плохо во время полета. Члены экипажа попытались отыскать врача среди пассажиров, однако медика на борту не оказалось. 
– Примерно на полпути из Уфы до Омска командир воздушного судна обратился к пассажирам по громкой связи, сказав, что нужен врач любой категории, – рассказали РИА «Омск-информ» пассажиры рейса.
После приземления воздушного судна в Омском аэропорту на борт сразу же поднялась бригада медиков. Женщина сама смогла спуститься с трапа, после чего села в машину скорой помощи.
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·Происшествия

Медика на борту не оказалось. Женщине оказали медицинскую помощь сразу же после приземления самолета.
Сегодня пассажирке рейса Минеральные Воды – Уфа – Омск стало плохо во время полета. Члены экипажа попытались отыскать врача среди пассажиров, однако медика на борту не оказалось. 
– Примерно на полпути из Уфы до Омска командир воздушного судна обратился к пассажирам по громкой связи, сказав, что нужен врач любой категории, – рассказали РИА «Омск-информ» пассажиры рейса.
После приземления воздушного судна в Омском аэропорту на борт сразу же поднялась бригада медиков. Женщина сама смогла спуститься с трапа, после чего села в машину скорой помощи.
2128