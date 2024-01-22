Еще в 16 школах искусств появятся новые инструменты и оборудование для учебных классов, а в библиотеки закупят новые книги.

Еще в 16 школах искусств появятся новые инструменты и оборудование для учебных классов, а в библиотеки закупят новые книги.

В областном правительстве рассказали о ремонте домов культур и детских школ искусств в муниципальных районах, который пройдет в этом году. Средства на преображение объектов будут выделены из федерального, регионального и муниципального бюджетов.

– Благодаря президентскому национальному проекту «Культура» в этом году капитально отремонтируем четыре ДК – в Марьяновском, Кормиловском, Нововаршавском и Москаленском районах, а также две детские школы искусств: в Русско-Полянском и Большеуковском районах. Кроме того, 16 детских школ искусств получат в этом году новые инструменты, оборудование для учебных классов и необходимую литературу, – сказал губернатор Омской области Виталий Хоценко.

9 млн руб. потратят на комплектование библиотечных фондов – в регионе эта программа работает четвертый год. За прошедший год свыше 150 библиотек получили 26 тыс. новых книг и научных изданий. Также по национальному проекту откроют две модельные библиотеки.