В налоговых декларациях мужчина указал заведомо ложные сведения, но во время следствия добровольно возместил часть неуплаченного.
В Омске закончилось расследование уголовного дела в отношении руководителя одного из предприятий. Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов. Дело завели по итогам совместной работы Следственного управления СК России по Омской области и сотрудников регионального управления Федеральной налоговой службы.
– По данным следствия, обвиняемый, руководивший организацией, оказывающей транспортные услуги, уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость в сумме 15,5 миллиона рублей, указав в налоговых декларациях за 2019 год заведомо ложные сведения. В ходе следствия обвиняемый добровольно возместил недоимку в сумме 7 миллионов рублей, на оставшуюся сумму задолженности следствием наложен арест на автомобили и спецтехнику организации, – сообщили в СУ СК России по Омской области.
Материалы следствия передадут прокурору для решения вопроса о направлении дела в суд.